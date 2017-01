München Italien und Griechenland sollen nach dem Willen Bayerns notfalls vom freien Grenzverkehr zwischen den Schengen-Staaten in Europa ausgeschlossen werden. Wenn diese und weitere Länder ihre Verpflichtung zum europäischen Austausch von Kriminalitätsdaten nicht erfüllten, sollten Reisende sowohl an den Landesgrenzen als auch im Flugverkehr zu diesen Staaten wieder kontrolliert werden, sagte Innenminister Joachim Herrmann am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München.

Bestätigt sieht sich die bayerische Regierung in ihrer Auffassung dadurch, dass sowohl der Weihnachtsmarkt-Attentäter von Berlin als auch der mutmaßliche Mörder einer Studentin in Freiburg bereits früher in Italien beziehungsweise in Griechenland wegen Straftaten verurteilt worden waren. Diese Informationen waren jedoch von den beiden Ländern nicht in die Datenbank eingespeist worden, die zahlreiche europäische Länder vereinbart haben. Deutsche Behörden wussten deshalb vor den beiden Verbrechen noch nicht, dass es sich bei beiden Männern bereits um verurteilte Kriminelle handelte.