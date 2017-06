TallinnDie EU-Kommission wird nach Angaben ihres Präsidenten Jean-Claude Juncker kommende Woche über Hilfen für Italien und Griechenland zur Bewältigung der Flüchtlingskrise beraten. Er werde mit den Regierungschefs der beiden Länder sprechen, was die Brüsseler Behörde mehr zur Unterstützung leisten könne, sagte Juncker vor Journalisten in Tallinn. Er diskutierte das Thema bereits mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni am Donnerstag beim Vorbereitungstreffen zum G20-Gipfel in Berlin. Gentiloni forderte dort mehr Unterstützung der EU-Partner. „Ich habe gesagt, dass Italien und Griechenland (...) nicht alleingelassen werden können in dieser Krise“, sagte Juncker.