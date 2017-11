Auch in Kolumbien gab es eine „Willkommenskultur“ – für Flüchtlinge aus dem im Chaos versinkenden Venezuela. Doch nach Hunderttausenden Menschen kippt die Stimmung nun. Die Regierung holte sich bereits Rat in der Türkei.

RiohachaHier dämmert unter freiem Himmel die Zukunft eines Landes vor sich hin. Junge Leute, die gerne anpacken würden, die aber vor einem sozialistischen Experiment geflüchtet sind, das ihr Heimatland mit den weltweit größten Ölreserven in ein dramatisches Chaos gestürzt hat.

Rund 300.000 Venezolaner sollen inzwischen hier in Kolumbien leben, davon mindestens 140.000 illegal – von einem „Exodus“ ist die Rede. Und wenn Venezuela nach Einschätzung führender Ratingagenturen in Kürze als pleite eingestuft werden sollte, könnte die Zahl wegen einer weiteren Verschärfung der Versorgungskrise rasant ansteigen. Riohacha, Plaza de Indias, ein tropischer Abend in der Karibik. Die 150.000-Einwohner-Stadt liegt im Nordzipfel Kolumbiens, 90 Kilometer von Venezuelas Grenze entfernt. Seit sechs Monaten wird die Plaza de Indias immer voller, das Hab und Gut wird in Tücher eingebunden und in den Bäumen verknotet. Es riecht nach Urin, Matratzenlager bedecken den Platz. Die vielen Flüchtlinge schlafen hier unter freiem Himmel. An einem Baum hängen Pappschilder: „Maler gesucht“, „Maurer gesucht“ – daneben Mobilfunknummern. Tagelöhner aus dem Nachbarland kosten nur die Hälfte. Venezolaner wie Kolumbianer sprechen zudem spanisch; es gibt hier keine Sprachbarriere bei den Flüchtlingen.

„Wenn sie Maduro stürzen, dann gehen wir zurück und bauen das neue Venezuela auf“, sagt Alberto José González (17), er stammt aus der Ölmetropole Maracaibo. Aber nachdem der sozialistische Präsident Nicolás Maduro aus Sicht der EU und der USA de facto eine Diktatur errichtet hat, sitzt er wieder fester im Sattel, González steht vor einer unsicheren Zukunft. Syriens Machthaber Baschar al-Assad ist entgegen mancher Erwartung auch noch im Amt. „Es ist besser hier zu sein, als in Venezuela zu sterben“, sagt González. In Venezuela, dem ölreichen Land, hungern inzwischen 13 Prozent der Menschen, hat die Welternährungsorganisation ermittelt. Im Müll wird nach Essen gesucht, Kinder sterben, weil Medikamente fehlen.

Die Inflation ist die höchste der Welt, damit sinken die Einkommen auf umgerechnet ein paar Euros im Monat. Die Jugend war Treiber der Proteste gegen Maduro mit über 120 Toten. Nachdem das Parlament entmachtet ist und die Repression verschärft wurde, blieb vielen nur noch die Flucht. Selbst am Karibikstrand haben sich Dutzende Flüchtlinge eingerichtet unter Palmen, sie haben kein Geld für einfache Zimmer. Sie waschen sich im Meer, der Strand ist ihre Freilufttoilette.

Die Parallelen zu Deutschland im Herbst 2015 sind frappierend. Auch in Kolumbien gab es anfangs eine „Willkommenskultur“ – weil man eine historische Verantwortung spürt. Denn während des jahrzehntelangen Guerillakrieges flüchteten Hunderttausende Kolumbianer in das Nachbarland Venezuela – die Region rund um Riohacha war ein Brennpunkt. Nun gibt es aber einen Friedensvertrag mit der linken Farc-Guerilla. Die Menschen hoffen auf einen Wirtschaftsboom. 2016 kamen erstmals über fünf Millionen Touristen in das bezaubernde Land, das mit dem Slogan „Realismo mágico“ – „magischer Realismus“ wirbt.

Bau großer Flüchtlingslager geplant

Doch die Wirtschaft wächst nicht wie erwartet, gerade in dieser strukturschwachen Region in der Karibik – das lässt die Wut auf die neue, billige Arbeitskonkurrenz wachsen. Der Direktor der Einwanderungsbehörde, Christian Krüger Sarmiento, hat die Region La Guajira, zu der Riohacha gehört, mehrfach besucht. Er mahnt: „Diese Migration kann sehr positiv sein, man muss aber die Regeln des Gastlandes respektieren.“ Der Hintergrund: die Stimmung kippt.

Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos erwägt bereits den Bau großer Flüchtlingslager, um den Ansturm aus Venezuela zu bewältigen. „Die arbeiten für die Hälfte des Geldes, für das Kolumbianer arbeiten“, erzählt der Taxifahrer Gardel. „Die Spannung steigt, auch weil für viele die Lage aussichtslos ist.“ Die Zeitung „Diario de Norte“ berichtet fast täglich über Straftaten und die Sorgen der Bürger. Mehrere Venezolaner wurden schon ermordet; per Zeitungsfotos wird versucht, die Identität der Leichen zu ermitteln.