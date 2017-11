Tripolis/Rom/GenfNach einem neuen Unglück im Mittelmeer machen sich deutsche Seenotretter und die libysche Küstenwache gegenseitig für den Tod mehrerer Flüchtlinge verantwortlich. Die Libyer wiesen am Dienstag den Vorwurf der Organisation Sea-Watch zurück, fünf Leben auf dem Gewissen zu haben. Sie beschuldigte ihrerseits Sea-Watch, das Unglück vor der Küste des nordafrikanischen Landes ausgelöst zu haben. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind 2017 bereits 2925 Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht über das Mittelmeer umgekommen.

IOM-Sprecher Flavio Di Giacomo sagte am Dienstag in Genf, fast 2600 Gerettete, 34 Tote und 50 Vermisste seien „das Ergebnis einer der härtesten Wochen, die die Rettungskräfte auf der zentralen Mittelmeer-Route in den vergangenen vier Monaten bis Montag erlebt haben“.