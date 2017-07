New YorkDonald Trump hat eine Vorliebe für martialische Auftritte. Aus seiner Bewunderung für die Militärparade von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris machte er keinen Hehl. Eine Woche später legt er mit seinem eigenen Auftritt nach: Auf dem neuen Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ kann sich Donald Trump als Oberkommandeur inszenieren. Der wird an diesem Samstag offiziell in Betrieb genommen.

Bisher hat der der knapp 13 Milliarden teure Flugzeugträger allerdings mehr mit Verspätungen und Kostenexplosionen von sich reden gemacht. Zwölf Jahre haben die Arbeiten an dem „Gerald R. Ford“ gedauert. Bis das Schiff wirklich seine Arbeit aufnehmen kann, kann es noch vier Jahre dauern. Das hat eine Prüfung eines Ausschusses im Kongress ergeben, die verschiedene Verbesserungen angemahnt hat. Der Flugzeugträger war ursprünglich im Mai – bereits mit 32 Monaten Verspätung – von Huntington Ingalls Industries ausgeliefert worden. Nun wird die Navy voraussichtlich weitere 780 Millionen Dollar ausgeben müssen. Die Cybersecurity-Inspektion steht ebenso noch aus wie die vom Pentagon vorgeschriebenen Schock-Tests.