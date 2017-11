AnkaraDie Türkei hat erneut nachdrücklich ein Ende der US-Waffenlieferungen an kurdische Milizen in Syrien gefordert. „Die erstmals von einem US-Präsidenten gemachte ‚Wir werden keine Waffen geben‘-Bemerkung ist wichtig, aber sie wird an Wert verlieren, wenn sie nicht umgesetzt wird. Das wäre eine Täuschung der Welt“, sagte Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdag am Montag. Er bezog sich auf ein Telefonat zwischen den beiden Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump, am Freitag. Trump hatte nach Angaben seines Büros Erdogan darüber informiert, dass die USA ihre militärische Unterstützung für die Verbündeten vor Ort in Syrien anpassten.

Dazu zählt die kurdische YPG-Miliz, die stärkste Gruppe einer Allianz von arabischen und kurdischen Einheiten, die von den Amerikanern unter anderem Waffen zur Bekämpfung des sogenannten Islamischen Staats (IS) erhält. Die Türkei ist deswegen erzürnt, weil sie die YPG als verlängerten Arm der auch von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Arbeiterpartei PKK sieht, die seit Jahrzehnten für mehr Autonomie in der Türkei kämpft. Ein Sprecher der von den USA angeführten Anti-IS-Allianz sagte am Sonntag, es würden „Anpassungen“ bei der Artillerie, der Ausbildung und der Zahl von Militärberatern geprüft.