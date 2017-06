Paris Nach dem jüngsten versuchten Terroranschlag in Paris haben die Ermittler eine ideologische Nähe des Täters zur Terrormiliz Islamischer Staat bestätigt. Jener Mann, der am Montag auf den Pariser Champs-Élysées mit seinem Auto einen Polizeiwagen gerammt hatte und dabei ums Leben gekommen war, habe IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue geschworen, sagte Terrorstaatsanwalt François Molins am Donnerstag. Er habe vorgehabt, sich dem IS in Syrien oder im Irak anzuschließen.

Molins bestätigte auch frühere Medienberichte, wonach in der Wohnung und dem beim Anschlag verwendeten Wagen des 31-jährigen Mannes Waffen und Sprengstoff gefunden worden seien.