ParisIn Frankreich ist die Arbeitslosenzahl im Mai gestiegen. Wie das Arbeitsministerium am Montag mitteilte, waren 3.494.100 Personen auf Arbeitssuche registriert. Das waren 22.300 mehr als einen Monat zuvor. Im Vorjahresvergleich ergab sich jedoch ein Rückgang von 0,8 Prozent.

Die allmähliche Wirtschaftserholung schlägt sich bislang nur zögerlich am Arbeitsmarkt nieder. Das Statistikamt erwartet bis zum Jahresende eine Erwerbslosenrate von 9,4 Prozent, das wäre der niedrigste Stand seit Ende 2011. Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron will den Aufschwung mit Arbeitsmarktreformen festigen, die allerdings in der Bevölkerung umstritten sind.