BerlinFrankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hat indirekt Ambitionen auf den Posten des Eurogruppen-Vorsitzenden zurückgewiesen. „Ich bin verantwortlich für die Transformation der französischen Wirtschaft“, sagte Le Maire am Mittwochabend in Berlin. „Ich bin verantwortlich für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft. Das ist schon eine sehr große Belastung“, sagte er auf die Frage, ob er selbst Eurogruppen-Chef werden wolle. In französischen Regierungskreisen hieß es zudem, der nächste Chef der Eurogruppe sollte sich ganz der Aufgabe widmen können.

Le Maire waren Ambitionen unterstellt worden. Ein Kandidat müsse entschieden die Integration der Eurozone vorantreiben wollen, Kompromisse zwischen den 19 Euro-Staaten schmieden können und über die nötige Kenntnisse für die nächsten Integrationsschritte verfügen, sagte er. Dies betreffe die Bankenunion, die Kapitalmarktunion, eine stärkere Angleichung der Steuersätze und neue Fiskalkapazitäten in der Euro-Zone.