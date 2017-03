ParisDer französische Verfassungsrat hat am Samstag elf Kandidaten zur Präsidentenwahl am 23. April zugelassen. Da Umfragen zufolge keiner von ihnen in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreichen dürfte, wird erst eine Stichwahl am 07. Mai die Entscheidung bringen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten die Vorsitzende des rechtsextremen Front National, Marine le Pen, sowie der ehemalige Wirtschaftsminister Emanuel Macron, der für die von ihm gegründete Bewegung En Marche (Vorwärts) antritt. An dritter Stelle in den Umfragen für die erste Runde liegt der ehemalige Premierminister und Kandidat der konservativen Republikaner, François Fillon. Der Kandidat der regierenden Sozialisten, Benoit Hamon, liegt abgeschlagen auf dem vierten Platz und hat wie alle weiteren Bewerber keine Chance, die Stichwahl zu erreichen.

Sollte der 39-jährige Macron die zweite Runde erreichen, hat er Umfragen zufolge beste Chancen, in den Élysée-Palast einzuziehen. Nach einer am Samstag veröffentlichten Erhebung des Instituts BVA würde er Le Pen mit 62 zu 38 Prozent schlagen.