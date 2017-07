ParisFrankreichs neuer Premierminister Edouard Philippe hat der Politik seines Landes in der Flüchtlingskrise ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. „Angesichts dieser Situation hat Frankreich sich unfähig gezeigt, seine juristischen oder moralischen Verpflichtungen zu erfüllen“, sagte er am Dienstag in seiner Regierungserklärung in der Nationalversammlung. In der kommenden Woche wolle seine Regierung deshalb neue Maßnahmen vorstellen. Berechtigte Asylbewerber müssten lange und manchmal „unter beschämenden Bedingungen“ auf die Entscheidung ihres Antrags warten, zugleich würden abgelehnte Bewerber aber nur selten außer Landes gebracht.