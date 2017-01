ParisFrankreich hat das Vorgehen Großbritanniens beim Brexit kritisiert. Die Regierung in London sei das Vorhaben EU-Austritt ohne ausreichende Vorbereitung angegangen, sagte Finanzminister Michel Sapin am Dienstag: „Niemand war bereit.“ Jetzt verlege sich die Regierung in London aufs „Improvisieren“. Dies zeige, wie „hilflos“ die britische Führung in einer Situation agiere, die Teile der Regierung so nicht gewollt hätten.

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich am Dienstag in einer Grundsatzrede zum angestrebten Vorgehen für den geplanten EU-Ausstieg äußern. Laut Redetext wird sie sich dabei zum Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion bekennen.