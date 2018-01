Frankreichs Staatspräsident setzt zum Auftakt seiner dreitägigen China-Reise einen starken Akzent: In einer Grundsatzrede in Xian zum französisch-chinesischen Verhältnis hat er sich positiv zum chinesischen Projekt einer „Neuen Seidenstraße“ ausgesprochen. China will weit mehr als 100 Milliarden Euro investieren, um die eigene Wirtschaft über den Land- und Seeweg mit 16 europäischen Staaten zu verbinden. Diese auch „One Belt, One Road“ genannte Initiative hat die EU bislang eher skeptisch bis ablehnend beurteilt, weil sie fürchtet, dass China die europäische Politik unterläuft und sich einzelne Staaten gefügig macht.

„Lassen Sie uns gemeinsam an diesem großen Projekt arbeiten“, lud Macron seine chinesischen Gastgeber ein, nachdem er in Xi'an die berühmte Terrakotta-Armee eines früheren chinesischen Kaisers besichtigt hatte. So klar und positiv hatte sich bislang noch kein europäischer Politiker zu dem chinesischen Vorhaben geäußert, das für Staats und Parteichef Xi Jinping eines der wichtigsten Projekte ist, um den weltweiten chinesischen Einfluss zu festigen.