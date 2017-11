BonnAnders als Deutschland will das auf Atomkraft setzende Frankreich nach Angaben von Präsident Emmanuel Macron in wenigen Jahren komplett auf Kohle-Energie verzichten. Frankreich habe beschlossen, bis Ende 2021 alle Kohlekraftwerke stillzulegen, sagte Macron am Mittwoch auf der Weltklimakonferenz in Bonn. Zudem wolle sein Land Erneuerbare Energien stärker fördern.