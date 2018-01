Auf dem Programm standen Treffen mit Premierminister Édouard Philippe und zahlreichen Ministern, zum Abschluss sollte auch Macron kommen. „Wir sagen den Wirtschaftsanführern der Welt: Frankreich ist zurück“, schrieb Philippe auf Twitter. Die Veranstaltung fand hinter verschlossenen Türen statt. Staatschef Macron besuchte zuvor eine Toyota-Fabrik in Nordfrankreich - der Autobauer kündigte dabei eine 300-Millionen-Euro-Investition an, die 700 Stellen schaffen soll.

VersaillesMit einem Treffen im Schloss von Versailles hat Frankreichs Regierung große Wirtschaftsunternehmen umworben. Ziel des „Wählt-Frankreich-Gipfels“ („Choose France“) am Montag war es, über die von Präsident Emmanuel Macron angestoßenen Wirtschaftsreformen zu informieren und Investitionsprojekte in Frankreich voranzubringen, wie es vorab aus dem Élyséepalast hieß. Vertreter von rund 140 Großunternehmen wurden erwartet, darunter Google, Bosch, Alibaba, UPS, Rolls-Royce und Goldman Sachs.

Mit dem Treffen in Versailles wolle Frankreich davon profitieren, dass viele Wirtschaftsbosse auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos seien, hieß es vorab im Élysée. Bei dem Treffen von Wirtschaftslenkern und Politikern in den Schweizer Bergen wird auch Macron am Mittwochabend eine Rede halten. Der im vergangenen Jahr zum französischen Präsidenten gewählte Sozialliberale hat es sich zum Ziel gemacht, Frankreich Image in der Wirtschaft aufzupolieren.