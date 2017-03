ParisDer französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat Ungerechtigkeiten im Rentensystem den Kampf angesagt und will Staatsanteile an Unternehmen verkaufen. Außerdem kündigte der unabhängige Kandidat, der nach jüngsten Umfragen Favorit für die Nachfolge von Präsident Francois Hollande ist, am Donnerstag an, im Falle seines Sieges das Parlament zu verkleinern. Die Gesellschaft, die er wolle, werde frei von Zwängen sein und die Schwächsten schützen, heißt es in dem Programm. Macron war vorgeworfen worden, er sei bislang zu vage in seinen Vorstellungen geblieben. Einige seiner Vorschläge dürften aber eine hitzige Debatte provozieren.

So will Macron Anteile an solchen Firmen verkaufen, an denen der Staat nicht die Mehrheit hält. Er werde Aktien im Wert von insgesamt zehn Milliarden Euro abstoßen, kündigte er an. Das Geld solle in einen „Fond für Industrie und Innovation“ fließen, mit dem künftige Projekte finanziert werden sollten. Allerdings ist der französische Staat traditionell in großem Ausmaß an Firmen beteiligt, und eine Verringerung dieses Engagements dürfte linke Wähler abschrecken.