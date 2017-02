MoskauRussland hat eine Einmischung per Staatsmedien und Cyber-Attacken in den französischen Präsidentschaftswahlkampf bestritten. Dies sei absurd, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. „Wir hatten und haben nicht die Absicht, uns in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen – schon gar nicht in Wahlen.“ Es gebe offensichtlich in einigen Ländern eine hysterische Kampagne gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Nach Angaben der Partei „En Marche“ des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron ist dieser Ziel russischer Falschmeldungen. Staatlich kontrollierte Medien verbreiteten falsche Berichte, um Stimmung gegen den europafreundlichen Macron zu machen, hatte Generalsekretär Richard Ferrand am Montag gesagt. Zudem habe es Hunderte oder gar Tausende Angriffe auf das Computersystem des Wahlkampfteams gegeben, die von Russland aus gesteuert worden seien. Macron sei ein russisches Ziel, da er für ein geeintes und starkes Europa stehe, das auch Russland die Stirn bieten könne. Macron ist Umfragen zufolge Favorit für die Stichwahl im Mai.