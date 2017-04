ParisZwei in Südfrankreich festgenommene Terrorverdächtige haben nach den Worten von Innenminister Matthias Fekl einen Anschlag unmittelbar vor der Präsidentenwahl geplant. Es handele sich um „radikalisierte Männer“ – diese Formulierung wird in Frankreich in der Regel für Islamisten benutzt.

Fekl sagte am Dienstag in Paris bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz, am Festnahmeort Marseille gebe es Durchsuchungen. Nähere Angaben machte er mit Hinweis auf Anti-Terrorermittlungen nicht.