ParisNach dem Angriff auf Soldaten am Pariser Flughafen Orly hat die Polizei zwei Männer in Gewahrsam genommen. Sie werden verdächtigt, bei der Beschaffung der Schrotpistole des Angreifers eine Rolle gespielt zu haben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris bestätigten. Nach ersten Ermittlungen sind die Männer im Alter von 30 und 43 Jahren keine Islamisten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise.

Bisher war wenig über das Umfeld des 39 Jahre alten Täters bekannt, der nach dem Angriff von Soldaten erschossen wurde. Drei Verwandte von Ziyed Ben Belgacem waren am Wochenende in Gewahrsam genommen worden und kamen dann wieder auf freien Fuß. Ermittler halten es für möglich, dass der Angreifer einen dschihadistischen Anschlag plante.