ParisDer angeschlagene Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, Francois Fillon, hat den innerparteilichen Machtkampf für sich entschieden. Die Parteispitze stellte sich in einer Krisensitzung am Montag einstimmig hinter Fillon, wie ein Sprecher der Republikaner am Abend mitteilte. Ex-Regierungschef Alain Juppe, der wiederholt als Alternative zu Fillon genannt worden war, hatte bereits zuvor endgültig auf eine Kandidatur verzichtet. Fillon selbst appellierte an seine Parteifreunde, sich hinter ihn zu stellen. Wegen Vorwürfen der Scheinbeschäftigung von Familienangehörigen auf Staatskosten ist Fillon in Umfragen deutlich zurückgefallen. Auch in der eigenen Partei ware Rufe nach seinem Rücktritt immer lauter geworden.

Fillon setzte sich damit gegen parteinterne Kritiker durch, die ihn zuletzt immer offener zu einem Rücktritt aufgefordert hatten. So hieß es aus dem Lager von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, Fillon solle verzichten und seinen Nachfolger selbst wählen. Der Abgeordnete der Republikaner, Georges Fenech, rief seine Parteifreunde auf, den früheren Finanzminister Francois Baroin zu unterstützen und mit ihm einen glaubwürdigen Kandidaten für die Wahl des Staatsoberhauptes aufzustellen. Als solch ein Bewerber galt vielen Franzosen auch Juppé. Doch der Bürgermeister von Bordeaux äußerte sich unmissverständlich: "Ich erkläre ein für alle mal, dass ich nicht Kandidat für die Präsidentschaft der Republik sein werde." Sarkozy hatte zuvor per Twitter erklärt, er wolle mit Juppé und Fillon "einen würdevollen und glaubhaften Weg aus der Situation suchen".

Juppé ging nicht auf Sarkozys Vorschlag ein, kritisierte aber Fillons Verhalten. "Was für eine Verschwendung!", sagte er über dessen Wahlkampf. Fillon habe die Chance auf den Wahlsieg verspielt. Der 63-Jährige sei stur und habe sich selbst in eine Sackgasse manövriert. Es sei schwieriger denn je, die Republikaner zu einen. Die Menschen wünschten sich neue Gesichter, erklärte Juppé seinen Verzicht. Juppé war in der Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen hinter Fillon auf Platz zwei gekommen.

Gegen Fillon laufen seit Wochen Ermittlungen wegen Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope und seiner Kinder. Am 15. März muss er dazu vor einem Ermittlungsrichter aussagen. Fillon hat wiederholt seine Unschuld beteuert und noch am Sonntag erklärt, er werde an seiner Kandidatur festhalten.

Fillon lag lange in Umfragen vorn, verlor aber seit Bekanntwerden der Vorwürfe immer mehr an Unterstützung. Nach einer am Montag veröffentlichten fortlaufenden Erhebung von Ifop Fiducial käme er in der ersten Runde nur noch auf 19 Prozent, ein Punkt weniger als zuletzt. Er würde damit nicht die Stichwahl erreichen. Hier träfen der Umfrage zufolge die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, (26,5 Prozent - minus 0,5) und der parteiunabhängige Kandidat Emmanuel Macron (25,5 Prozent - plus eins) aufeinander. In der zweiten Runde würde sich Macron dann mit 61 Prozent deutlich gegen Le Pen mit 39 Prozent durchsetzen.