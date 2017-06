BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für ein neues Handelsabkommen mit den USA ausgesprochen, befürwortet aber einen neuen Anlauf erst nach der Bundestagswahl im September. „Da würde ich jetzt ganz ehrlich bis nach der Bundestagswahl warten“, sagte sie am Dienstag bei der Industrie- und Handelskammer in Greifswald. Eine neue Bundesregierung müsse dann ein klares Votum abgeben. „Wir können nicht die Kommission in Verhandlungen schicken und nachher sind alle Mitgliedstaaten letztlich Bremser“, mahnte sie.