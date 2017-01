Wellington/BerlinFührende Pazifikstaaten richten in der Handelspolitik nach der Abfuhr des neuen US-Präsidenten Donald Trump den Blick auf China. Australiens Premierminister Malcolm Turnbull brachte am Dienstag die Möglichkeit des Beitritts des Exportweltmeisters in das Freihandelsabkommen TPP ins Spiel, nachdem Trump per Erlass den Ausstieg der USA aus dem Pakt besiegelt hatte. Japan äußerte sich jedoch skeptisch zu Überlegungen für ein Abkommen ohne die USA. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel forderte Europa auf, rasch an einer „neuen Asienstrategie“ zu arbeiten. Der Blick sollte insbesondere in Richtung Indien und China gehen. „Die Räume, die Amerika frei macht, müssen wir jetzt nutzen“, sagte der Vizekanzler dem „Handelsblatt“.

Der Ausstieg der USA sei für TPP „ohne Frage ein großer Verlust“, sagte Turnbull in Canberra. Es gebe aber „sicherlich Potenzial, dass China TPP beitritt“. Neuseelands Ministerpräsident Bill English sagte, die USA träten Einfluss an China ab. In der Region könne sich somit der Fokus auf alternative Handelsabkommen richten. Japans Vize-Regierungssprecher Koichi Hagiuda sagte jedoch, TPP sei „ohne die USA bedeutungslos“. Die Regierung in Tokio werde daher den USA weiter erklären, welche Vorzüge das Abkommen habe.