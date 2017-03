Canberra Der australische Ministerpräsident Malcolm Turnbull hat Argumente zurückgewiesen, nach denen sich sein Land zwischen den Vereinigten Staaten und China entscheiden müsse. „Wir haben einen standhaften, starken Verbündeten in Washington, einen guten Freund in Washington - und einen sehr guten Freund in Peking“, sagte er Freitag vor Reportern. Sein Land werde daher nicht wählen. Bei dem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Canberra sagte dieser, keine dritte Partei ziele auf die Kooperation der beiden Länder ab.

China und Australien vereinbarten, ihren zwei Jahre alten bilateralen Freihandelspakt auszuweiten. Die Volksrepublik erklärte sich außerdem bereit, den Import von australischem Rindfleisch nicht mehr nur auf elf Unternehmen zu deckeln. Diese verkaufen derzeit gefrorenes Fleisch im Wert von 300 Millionen (US-)Dollar (278 Millionen Euro) an Konsumenten in der aufstrebenden chinesischen Mittelklasse.