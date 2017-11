Man muss und kann nicht erwarten, dass vergangenes Unrecht vollständig aufgearbeitet und gesühnt wird. Man könnte aber vielleicht so vorgehen, wie es Südafrika vor etwa 25 Jahren mit der Wahrheits- und Versöhnungskommission vorgemacht hat: Versöhnung statt Rache. So lässt sich die Spaltung des Landes mit kleinen Schritten vielleicht doch überwinden.

Zudem wird die Bereitschaft, Simbabwe zu unterstützen, in den OECD-Ländern nach dem Fall Mugabes sicher außergewöhnlich hoch sein. Dabei sollte es aber nicht so sehr um Entwicklungshilfe, sondern vor allem um wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Mit Kooperation auf Augenhöhe kann ein dynamischer Reformprozess erheblich befördert werden.

Die Bundesregierung sollte in diesem Zusammenhang schnell sein und sofort offensiv auf die Regierung in Harare, aber auch auf die deutsche Wirtschaft zugehen. In Simbabwe stecken große Chancen für die dortige wie auch für die deutsche Wirtschaft. Allerdings nur, wenn es gelingt, eine neue Regierung in ihrem Bemühen um eine Verbesserung der Regierungsführung und des Lebensstandards der Bevölkerung zu unterstützen. Eine solche Chance haben vor allem die Menschen in Simbabwe verdient.