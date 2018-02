Das südliche Afrika dürfte sich damit politisch und wirtschaftlich stabilisieren. Das könnte Konsequenzen für den gesamten Kontinent haben. Einerseits könnte Südafrika damit für die Wirtschaft in Europa und Amerika wieder an Zugkraft gewinnen. Viele Firmen nutzen die guten Standortbedingungen wie den sehr gut regulierten Kapitalmarkt, das gute Angebot an professionellen Dienstleistungen und gut ausgebildete Arbeitskräfte, um sich dort niederzulassen, selbst wenn sie sich weiter nach Norden orientieren. Somit kann Südafrika als Tor nach Afrika fungieren. Die besseren Konditionen für ausländische Akteure kommen somit vielen Ländern und ihren Beschäftigten zugute.

Andererseits könnte eine verbesserte wirtschaftliche Situation die Wanderungsströme nach Südafrika wieder erhöhen. Die zum Teil illegalen Einwanderer aus anderen afrikanischen Ländern werden in vielen Townships Südafrikas eher feindselig behandelt, so dass die Sogwirkung durch bessere Rahmenbedingungen konterkariert würde. Weder die Nettowirkung noch die Reaktion in Südafrika kann vorhergesagt werden. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die neuen Regierungen beiden Ländern gut tun werden. Grundsätzlich macht eine bessere Lage in Afrika die Welt sicherer.