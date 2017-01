Somit wird die Leistungsbilanz von vier Aggregaten beeinflusst: Exporten, Importen, Ersparnis und Investitionen. Diese sind natürlich ebenfalls voneinander abhängig. Wenn also die Bevölkerung systematisch mehr investiert, als sie spart – beispielsweise, weil sie jung ist und viele Arbeitsplätze (durch komplementäres Kapital) benötigt – wird das Land ein Leistungsbilanzdefizit aufweisen, und zwar zu seinem Vorteil.

Der Mechanismus der Anpassung von den Kapitalströmen zu den Güterströmen findet über den Wechselkurs statt: Kapitalzuflüsse werten die heimische Währung auf, wodurch heimische Exporte verteuert und Importe verbilligt werden; die Leistungsbilanz passiviert sich. Wenn dasselbe – junge – Land aber einen Leistungsbilanzüberschuss hat, hat dies im Regelfall die Ursache, dass zu wenige Investitionen vorgenommen werden und zu wenige Arbeitsplätze entstehen. Ein Leistungsbilanzüberschuss ist abzulehnen.

Die USA sind im Grundsatz ein solches Land. Die Bevölkerung ist relativ jung, der Altersmedian, das heißt das Alter, das die Hälfte der Bevölkerung in zwei gleich große Hälften teilt, ist 38 Jahre (in Deutschland ist der Altersmedian 46,2 Jahre). Vor 10 Jahren waren die USA aber noch jünger, so dass die Logik sich demnächst umkehren dürfte.