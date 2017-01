ParisVor den französischen Präsidentenwahlen verstärkt die französische Justiz ihren Druck auf die rechtsextreme Partei Front National (FN) von Marine Le Pen. Ermittlungen zur Bezahlung von Assistenten von FN-Europaabgeordneten wurden schon am 15. Dezember an Untersuchungsrichter übergeben, die Finanzsachen bearbeiten. Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag auf dpa-Anfrage entsprechende französische Medienberichte.

Die französische Partei wird schon länger verdächtigt, EU-Geld für Assistenten von Europaabgeordneten bezogen zu haben, obwohl diese anscheinend für die Partei in Frankreich arbeiteten. Ob es einen Prozess in dieser Affäre geben wird, ist noch offen. Die Parteichefin Marine Le Pen (48) sitzt im Europaparlament und tritt bei der französischen Präsidentenwahl im Frühjahr als Kandidatin an.