Noch nie sei die Zahl für Spanien in einem Monat so hoch gewesen, seit die EU-Grenzschutzagentur 2009 damit begonnen hatte, Zahlen ankommender Migranten zu sammeln. Zwischen Januar und November erreichten über das westliche Mittelmeer 21.100 Menschen Europa - ein Anstieg von 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Rom/WarschauImmer mehr Migranten aus Afrika setzen in Spanien erstmals Fuß auf europäischen Boden. Während die Zahl ankommender Migranten in Italien und Griechenland im November weiter zurückging, kamen über die westliche Mittelmeer-Route 3.900 Migranten - dreimal mehr als im November 2016, wie Frontex am Montag mitteilte.

Sowohl in Griechenland als auch in Italien gingen die Zahlen unterdessen weiter zurück, was Frontex vor allem mit schlechtem Wetter auf See begründete. Nachdem im Mai und Juni besonders viele im Mittelmeer Gerettete an die Küsten Italiens gebracht wurden, baute die Regierung in Rom die Zusammenarbeit mit der libyschen Einheitsregierung im Kampf gegen Schlepper aus.

Bei einem Treffen am Samstag hatten Italiens Innenminister Marco Minniti und der libysche Premierminister Fajis al-Sarradsch vereinbart, ein gemeinsames Einsatzzentrum einzurichten. Das Team soll aus hochrangigen Ermittlern sowie Vertretern der Küstenwachen und Geheimdiensten beider Länder bestehen, wie die Einheitsregierung auf Facebook erklärte.

Die Zusammenarbeit zwischen Italien und Libyen, aber auch die Hilfen der EU für die Küstenwache des Bürgerkriegslandes, werden scharf kritisiert. Weil Migranten bereits in den Hoheitsgewässern abgefangen werden, ist die Zahl der Menschen deutlich gestiegen, die unter entsetzlichen Bedingungen in libyschen Haftzentren eingepfercht sind.