WashingtonDie frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat den Kurs von Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran als gefährlich kritisiert. Zudem untergrabe Trump mit seinem Vorgehen das Vertrauen anderer Nationen in einmal gegebene Zusagen der USA, erklärte sie. Seine Weigerung, die Einhaltung des Atomabkommens durch den Iran zu bestätigen, „lässt uns töricht und klein aussehen und spielt direkt den Iranern in die Hände“, sagte Clinton in einem Interview des Senders CNN, das am Sonntag ausgestrahlt werden sollte.

Trumps Haltung sei nicht nur mit Blick auf diesen speziellen Fall schlecht, sondern er sende eine Botschaft um die Welt, „dass Amerikas Wort nicht gültig ist“, sagte Clinton. Das Interview wurde bereits zwei Tage vor Trumps Ankündigung aufgezeichnet.