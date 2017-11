Ein Gremium, das seinen Nachfolger suchen solle, sei bereits eingerichtet worden. Zuvor hatte der Sender CNBC über Dudleys Pläne berichtet. Dudleys Ausscheiden sei für Frühjahr oder Sommer 2018 vorgesehen, sobald ein Ersatz für ihn gefunden sei. Seine Amtszeit endet regulär Anfang 2019. Bevor er zur New York Fed kam, war er Partner bei der US-Bank Goldman Sachs . Die New Yorker Fed wollte sich dazu nicht äußern.

Dudley werde wohl noch in dieser Woche seinen Rückzug ankündigen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag.

Die New Yorker Fed ist die wichtigste von zwölf regionalen US-Notenbanken. Ihr Leiter ist als einziger regionaler Fed-Chef ständiges, stimmberechtigtes Mitglied in dem Ausschuss, der die Geldpolitik bestimmt. Dudley ist seit Januar 2009 Präsident der New Yorker Fed.