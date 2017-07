WashingtonUS-Präsident Donald Trump möchte den Diplomaten und früheren Gouverneur des US-Staats Utah, Jon Huntsman, als Botschafter für Russland nominieren. Das gab das Weiße Haus am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Der ehemalige Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftsvorwahlen im Jahr 2012 war bereits zweimal als Botschafter im Ausland eingesetzt: Während der Präsidentschaft von George W. Bush war der heute 57-Jährige der Top-Diplomat in Singapur. Von 2009 bis 2011 war er der US-Botschafter in China.

Der Republikaner war auch kurz für das Amt des Außenministers unter Trump im Gespräch. Sollte die Nominierung als Botschafter bestätigt werden, würde Huntsman das Amt inmitten der Ermittlungen zu mutmaßlichen Einmischungen Russlands in die US-Wahlen 2016 übernehmen.