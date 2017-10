WashingtonArgentinien will als nächstes Präsidentschaftsland in der G20-Gruppe der großen Schwellen- und Industrieländer die Zukunft der Arbeit in Zeiten eines rasanten technologischen Wandels zu einem Schwerpunktthema machen. Das kündigte der Finanzminister des Landes, Nicolás Dujovne, bei einer Pressekonferenz mit seinem deutschen Kollegen Wolfgang Schäuble zur Übergabe der deutschen G20-Präsidentschaft an sein Land an. "Es ist wichtig, die Zukunft der Arbeit auf die internationale Agenda zu setzen", unterstrich er. Es werde ihm auch darum gehen, die G20 als einflussreiches Forum für die internationale Kooperation in der Finanz- und Wirtschaftspolitik zu stärken.

Ein zweites Schwerpunktthema Argentiniens soll, wie der Zentralbankchef des Landes Federico Sturzenegger ergänzte, die Infrastrukturfinanzierung sein. "Wir denken, die Finanzierung von Infrastruktur vervollständigt eine Politik, die sich den globalen Herausforderungen stellt", erklärte er. Investitionen in diesem Bereich können das Wachstum nach oben treiben und die Produktivität erhöhen. Seinem Land komme es darauf an, wie mehr privates Kapital in diesen Bereich gelenkt werden könne - etwa über neue Anlage-Instrumente.