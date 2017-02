Tillerson erinnerte Russland währenddessen an seine Verpflichtungen aus den Friedensvereinbarungen von Minsk. „Während wir nach neuen Gemeinsamkeiten suchen, erwarten wir, dass Russland seine Verpflichtungen aus den Minsker Vereinbarungen einhält und zu einer Deeskalation der Gewalt in der Ukraine beiträgt“, sagte Tillerson.

Nach neuen Spannungen im russisch-amerikanischen Verhältnis unter US-Präsident Donald Trump sind die Außenminister der beiden Großmächte erstmals zusammengetroffen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht nach dem ersten Treffen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson eine gute Basis für eine engere Zusammenarbeit. „Es ist klar, dass wir nicht alle Probleme lösen konnten, aber wir haben ein gemeinsames Verständnis, dass wir dort, wo unsere Interessen übereinstimmen, vorankommen müssen“, sagte Lawrow am Donnerstag bei einem Treffen der G20-Außenminister in Bonn. Tillerson habe bekräftigt, dass US-Präsident Donald Trump bereit sei, die bilateralen Schwierigkeiten zu überwinden, sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge. Ein Treffen von Kremlchef Wladimir Putin und Trump werde es geben, sobald die beiden Präsidenten es für möglich halten.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel wertet das Treffen in Bonn als Signal der Kooperation gegen die Abschottungstendenzen in vielen Staaten. Die Konferenz sei wichtig, "weil wir damit natürlich ein Signal der internationalen Zusammenarbeit in einer Zeit senden, wo es doch sehr viele Bewegungen gibt, die versuchen, sich abzuschotten, nationale Alleingänge zu machen", sagte Gabriel zum Auftakt des Treffens am Donnerstag. "Es ist ein Bekenntnis zu dem, was die Außenpolitik Multilateralismus nennt - also die Zusammenarbeit aller mit allen."

Bei der Konferenz hat der neue US-Außenminister Rex Tillerson seinen ersten Auftritt in Europa. Er gilt als Freund der internationalen Kooperation, während US-Präsident Donald Trump mit dem Versprechen von Abschottung und "America first" ins Amt gewählt wurde. An der Konferenz nehmen fast alle Außenminister der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer teil, darunter Vertreter Russlands, Chinas, Saudi-Arabiens und der Türkei.