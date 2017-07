BerlinDer saudiarabische König Salman hat seine Teilnahme am G20-Gipfel in Hamburg Ende der Woche abgesagt. „Ich kann bestätigen, dass wir diese offizielle Mitteilung erhalten haben“, sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag auf Anfrage. Zu den Gründen wollte sich Seibert nicht äußern. Wer nun für den Monarchen die Delegation seines Landes beim Gipfel anführen wird, ist der deutschen Regierung offenbar noch nicht bekannt.

Vergangene Woche hatte bereits Brasiliens Staatspräsident Michel Temer angekündigt, dass er nicht zum Gipfel nach Hamburg reisen wird. Der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Temer hatte dafür innenpolitische Gründe geltend gemacht. Der Gipfel findet am Freitag und Samstag in der Elb-Metropole statt.