MoskauDie Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, kommen beim G20-Gipfel in Hamburg zu ihrer lange erwarteten ersten persönlichen Begegnung zusammen. Nach dem Weißen Haus bestätigte am Freitag auch der Kreml, dass ein Treffen vorbereitet werde. Über Format, Zeit und Ort werde noch verhandelt, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Am Vorabend hatte US-Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster die Begegnung angekündigt. Der Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer findet am kommenden Freitag und Samstag (7./8. Juli) statt. Trump besucht vorher Polen.

Die russische Führung erwarte sich von dem Treffen Klarheit über die Beziehungen zu den USA, sagte Außenminister Sergej Lawrow. „Ich persönlich hoffe inständig, dass sich der Pragmatismus durchsetzt.“ Von den Beziehungen zwischen Russland und den USA hänge in der Weltpolitik viel ab. „Das Wichtigste ist, dass wir eine normale Etappe in unseren Beziehungen erreichen“, sagte der Chefdiplomat.