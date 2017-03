Die Suche der Top-Wirtschaftsmächte nach einem Kompromiss im Handelsstreit mit den USA gestaltet sich schwierig. Am Samstag blieb zunächst weiterhin offen, ob sich die führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in der Abschlusserklärung ihres zweitägigen Treffens in Baden-Baden auf ein gemeinsames Bekenntnis zu Freihandel und gegen wirtschaftliche Abschottung einigen können.

In Delegationskreisen wurde es auch für möglich gehalten, dass das Thema ganz ausgeklammert bleiben muss. Bis zum Mittag waren die USA noch nicht auf die von G20-Gastgeber Deutschland vorgeschlagene Kompromisslinie eingeschwenkt.