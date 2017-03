BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) macht bei der Finanzmarktregulierung keine großen Differenzen mit der neuen US-Regierung aus. Er sehe eine „ziemlich gemeinsame“ Basis mit dem neuen US-Finanzminister Steven Mnuchin, sagte Schäuble am Donnerstag in Berlin. Es bestehe die Übereinstimmung, dass an den grundsätzlichen Lehren aus der Finanzkrise festgehalten werden müsse. Auch benötigten die großen, global vernetzten Banken international abgestimmte strenge Regeln. Daher sehe er dem Gespräch mit Mnuchin nächste Woche in Berlin – kurz vor einem G20-Treffen – mit Zuversicht entgegen, sagte Schäuble.

Die Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) kommen am Freitag und Samstag nächster Woche in Baden-Baden zu Beratungen zusammen. Deutschland hat bis zum Sommer den G20-Vorsitz. Zur Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Finanzmarktregulierung auf den Prüfstand zu stellen, sagte Schäuble: „Das ist ja noch nichts Falsches.“ Auch in Deutschland werde die Regulierung ständig überprüft. Man müsse aber an den Lehren aus der Finanzkrise festhalten. Die hart errungenen Regeln müssten umgesetzt werden. Die USA lehnen es laut Schäuble weiter ab, angeschlagene Banken mit öffentlichen Hilfen zu retten. Auch sei es amerikanische Auffassung, dass Entlastungen für kleine Banken sinnvoll seien.