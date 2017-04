LuccaAuf dem Programm stand das routinemäßige Vorbereitungstreffen der Außenminister der sieben größten Industrienationen. Italien hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft und richtet Ende Mai das Gipfeltreffen in Taormina aus, zu dem auch US-Präsident Donald Trump kommt. Sein Außenminister Rex Tillerson preschte allerdings vor beim Ministertreffen in der toskanischen Stadt Lucca. Er sagte den Italienern, sie müssten das Thema Syrien ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Und außerdem lud auf sein Geheiß hin noch Gastgeber Angelino Alfano, der italienische Außenminister, für den zweiten Tag des Treffens in der Toskana am Dienstag die Außenminister von der Türkei, Jordanien, Saudi-Arabien, Katar und der Vereinigten Arabischen Emirate ein.

Noch am Dienstag reist Tillerson nach Moskau - im Gegensatz zu seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson, der seine Russland-Reise abgesagt hat. Tillerson trifft seinen Amtskollegen Sergej Lawrow. Ein Treffen mit Präsident Putin wurde nicht bestätigt.