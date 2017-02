WashingtonUS-Präsident Donald Trump will im Mai zum G7-Gipfel nach Italien reisen. Das Präsidialamt teilte am Samstagabend in Washington mit, Trump habe eine entsprechende Einladung des italienischen Regierungschefs Paolo Gentiloni angenommen. In dem Telefonat mit Gentiloni habe Trump sein Bekenntnis zur Nato bekräftigt. Es sei aber wichtig, dass sich die Mitglieder der Militärallianz die finanziellen Lasten des Bündnisses teilten.