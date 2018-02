Wird Trump es wagen, sich in der Handelspolitik mit China anzulegen, dem größten Gläubiger Amerikas?

Er kann da relativ entspannt sein. China wird sich in der Handelspolitik vieles gefallen lassen, bevor das Land aus rein politischen Gründen beginnt, in großem Stil US-Staatsanleihen zu verkaufen. Die USA sind als Schuldner too big to fail, und für die Chinesen wäre es ein ökonomischer Albtraum, wenn die Kurse ihrer US-Staatsanleihen durch die Verkäufe kollabierten. Was sie tun könnten oder schon tun, ist eine Drosselung der Anleihekäufe. Auch dies könnte im Übrigen ein Erklärungsansatz für die aktuelle Dollarschwäche sein.

Warum ist der Dollar eigentlich so schwach? Angesichts des starken Wachstums und der steigenden Zinsen in den UISA müsste er eigentlich aufwerten.

Ja, aber der Wechselkurs wird immer auch von den Erwartungen der Marktteilnehmer beeinflusst. Verantwortlich für die aktuelle Dollarschwäche ist vor allem die überbordende Verschuldung der USA, die sich durch die Steuerreform noch weiter erhöhen dürfte. Das macht die Märkte unruhig, das Vertrauen in die USA ist angeknackst. Von daher ist die Dollarschwäche fundamental gerechtfertigt.