Mitglieder der noch im Amt befindlichen konservativen Regierung von Theresa May verhandeln mit Abgeordneten der Labour-Partei über einen sanften Brexit. Das berichtet der „Telegraph“. Es gehe darum, die Premierministerin zu Zugeständnissen bei Fragen der Einwanderung, der Zölle und des Binnenmarktes zu zwingen, schreibt die Zeitung. Auch sei über eine mögliche parteiübergreifende Brexit-Kommission gesprochen worden. May wisse von den Gesprächen, habe aber nichts unternommen, sie zu stoppen, so der „Telegraph“. Einflussreiche Parteifreunde Mays drängen sie, ihre Verhandlungsposition, nämlich einen „harten“ Brexit anzustreben, zu ändern.

Der „Evening Standard“ schreibt, May werde von ihren Regierungsmitgliedern „umgangen“. Ein hochrangiges Kabinettsmitglied wird mit den Worten zitiert, der Brexit sei „nicht länger nur eine Sache der Regierung“. Es sei klar, dass das Parlament seine Aufgabe anders wahrnehmen werde als bislang.