DüsseldorfDas Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) meldet, dass die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner aus türkischer Haft auf eine Initiative von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) zurückgeht. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) habe in Absprache mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Schröder als Vermittler eingeschaltet. Dieser habe sich dann vor einigen Wochen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen und erreicht, dass Steudtner entlassen wird. „Die türkische Regierung legte allerdings Wert darauf, dass das laufende Gerichtsverfahren ordnungsgemäß zu Ende gebracht wird und kein politischer Eingriff in dieses Verfahren erfolgen soll“, heißt es beim RND.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch beantragt, die Untersuchungshaft Steudtners aufzuheben. Er kam noch in der Nacht frei und wird im Laufe des Donnerstags in Berlin erwartet.