VallettaDie beiden mutmaßlichen Flugzeugentführer aus Libyen sind vor einem Gericht der Mittelmeerinsel Malta angeklagt worden. Sie sollen die Maschine einer libyschen Fluglinie während eines Inlandsfluges am Freitag entführt haben, wurde ihnen am Sonntag zur Last gelegt. Beide Männer erklärten sich nach Angaben ihrer Verteidiger für unschuldig. Während der Anhörung trugen sie schusssichere Westen. Ihnen droht eine lebenslange Haft. Das Motiv der beiden Libyer blieb weiter unklar.

Der stundenlange Nervenkrieg zwischen den mutmaßlichen Entführern der Maschine von Afriqiyah Airways und Sicherheitskräften auf dem Flughafen von Valletta hatte am Freitag nach Verhandlungen friedlich geendet. Die 111 Passagiere und die Crew-Mitglieder ließen die beiden Männer frei. Die Reisenden flogen bereits am Samstag in einer anderen Maschine zurück nach Libyen.