WashingtonDas von einflussreichen Republikanern finanzierte Koch-Netzwerk will den Gesundheitsgesetzentwurf der Trump-Regierung aufhalten.

Es solle ein spezieller Fonds für all jene republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus ins Leben gerufen werden, die gegen den Entwurf stimmten, teilten zwei führende Lobbygruppen innerhalb des Netzwerks am Mittwochabend mit. US-Präsident Trump hatte Abgeordnete davor gewarnt, gegen den Entwurf zu stimmen. Die Abstimmung ist bereits am Donnerstag.