FrankfurtDie Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Bondankäufe bis mindestens September fortzusetzen, könnte nach Einschätzung von EZB-Direktor Benoit Coeure den Euro beflügeln. Während die US-Notenbank ihre Bilanz aktiv reduziere, habe die EZB in der vergangenen Woche beschlossen, ihr Anleihenankaufprogramm zu verlängern, sagte der Franzose bei einer Veranstaltung am Freitag in Washington. Dies könnte Anleger dazu bewegen, in Euro lautende Wertpapiere zu investieren. Ein solcher Schritt dürfte wiederum dem Euro zugutekommen.