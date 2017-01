WashingtonDer künftige US-Präsident Donald Trump hat den Autobauer General Motors scharf für die Einfuhr von in Mexiko hergestellten Autos kritisiert. Die Opel-Mutter führe Fahrzeuge des Typs Chevy Cruze steuerfrei aus Mexiko in die USA ein, twitterte Trump am Dienstag und drohte zugleich für solche Fälle mit künftigen Zusatzsteuern. „Produziert in den USA oder zahlt eine hohe Steuer an der Grenze“, schrieb er. Die GM-Aktien notierten vorbörslich etwa ein Prozent schwächer.