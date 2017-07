WashingtonEinen Tag bevor eine geflickte Version eines Gesundheitsgesetzentwurfs republikanischen US-Senatoren vorgestellt werden soll, macht US-Präsident Donald Trump Druck auf die Partei. Er werde „sehr verärgert“ sein, wenn die Bemühungen, das derzeit geltende Gesundheitsgesetz abzuschaffen und zu ersetzen, scheiterten, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview mit dem christlichen TV-Sender Christian Broadcasting Network. Ein Scheitern wäre schlecht und würde viele Menschen aufbringen, so Trump.

Der Mehrheitsführer der Republikaner in der Kongresskammer, Mitch McConnell, müsse den Entwurf durchbringen, sagte Trump. McConnell plant, die Vorlage - mit der das aktuelle, als Obamacare bekannte US-Gesundheitsgesetz, ersetzt werden soll - am (heutigen) Donnerstag hinter verschlossenen Türen einer Gruppe republikanischer Senatoren zu präsentieren. Er wolle lieber nicht darüber sprechen, sollte der Plan der Republikaner scheitern, sagte Trump im Interview. „Ich denke, das wäre sehr schlecht.“