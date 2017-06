Washington„So, dachte ich, muss Demokratie in kleinen Ländern aussehen – oder im antiken Griechenland ausgesehen haben“, beschreibt Ben Winkler auf Twitter, was sich am Montagabend auf den Stufen des Kapitols in Washington abgespielt hat.

Was als Treffen zwischen Bürgerrechtler John Lewis und US-Senator Cory Booker begann, zog schließlich gut 100 Menschen an, die offen miteinander diskutierten und das Smartphone von Booker herumreichten. Er übertrug das Treffen live auf Facebook – fast vier Stunden lang.