US-Präsident Donald Trump hat die Opioidkrise zu einem nationalen Notstand der öffentlichen Gesundheit erklärt. Die Opioidsucht sei die schlimmste Drogenkrise in der Geschichte der USA, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus. Betroffen seien ländliche Gegenden und Städte, Reiche und Arme, ältere Menschen und Neugeborene. Es sei ein Notstand, der die Nation zerreiße. Der Präsident gab sich aber zuversichtlich.

„Wir werden die Sucht in Amerika überwinden“, sagte er und erklärte, die Epidemie dürfe nicht weiter voranschreiten. Trump ordnete Bundesbehörden an, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die Krise zu bekämpfen. Dazu gehöre eine „massive Werbekampagne“ an die Adresse junger Leute, um verschreibungspflichtige Medikamente zu meiden.