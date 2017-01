Bild vergrößern Tatort in Chicago: In der US-Metropole ist die Mordrate laut Polizei drastisch angestiegen. Bild: AFP

In Chicago ist die Gewaltrate im Jahr 2016 auf den höchsten Stand seit 19 Jahren angestiegen. Mehr als zwei Morde soll es täglich gegeben haben. Der künftige US-Präsident Trump schaltet sich via Twitter in die Sache ein.